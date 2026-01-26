Глава Одинцова осмотрел проблемный участок дороги в деревне Власово

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями деревни Власово. Ранее несколько владельцев домов обратились с просьбой благоустроить дорогу, ведущую к их участкам.

Проезд здесь затруднен из-за отсутствия твердого покрытия: помимо сложностей с доступом к домам самих жильцов, к зданиям не может проехать техника, в летнее время дорогу размывает дождем. Людям приходится своими силами вытаскивать машины из ям.

Андрей Иванов поручил провести работы по отсыпке грунта на этом участке — к оборудованию временного проезда приступят весной, после схода снежного покрова.

«Отдельно обсудили региональную дорогу рядом с деревней. Жители жалуются на превышение скорости. Вопрос вынесем на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения — посмотрим, какие меры нужно принять», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.