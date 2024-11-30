Сквер в Голицыне в Одинцовском округе благоустроили

Завершилось благоустройство сквера в Голицыно, который находится рядом с Храмом Преподобного Серафима Саровского. Проект еще в прошлом году стал победителем в рейтинговом голосовании, собрав более 10 тысяч голосов от местных жителей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов ознакомился с обновленной территорией, площадью свыше 2 тысяч квадратных метров.

Здесь, в сквере, провели серьезную работу: обустроили сеть дорожек и тропинок, установили новые лавочки и ограждения. Также был отремонтирован мостик и проведено новое освещение, что повысило безопасность зоны. Теперь для активного отдыха есть универсальная спортивная площадка для игр в футбол и баскетбол, а также зона для воркаута. Для детей создали игровую площадку площадью 600 квадратных метров, включающую разнообразные элементы для разных возрастов, включая тарзанку. Кроме того, на территории также установлена система видеонаблюдения «Безопасный регион». Озеленение сквера запланировано на весну следующего года.

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