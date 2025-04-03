Глава Одинцова Андрей Иванов вручил ветерану войны медаль «80 лет Победы»

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов наградил участника Великой Отечественной войны Евгения Пилюгина юбилейной медалью «80 лет Победы». Сейчас 97-летний ветеран живет в поселке Всесоюзного научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур.
Евгений Пилюгин родился в 1927 году в Архангельской области. В ноябре 1944 года, в возрасте 16 лет, его призвали в ряды Красной Армии. Позже он служил в частях, охранявших железные дороги в Ярославской и Тверской областях. После демобилизации Евгений Пилюгин трудился в органах Министерства внутренних дел Архангельска и многие годы отдал работе в почтовой службе.
Андрей Иванов отметил, что имя Евгения Пилюгина навсегда вписано в историю муниципалитета. Вместе с медалью он вручил участнику войны удостоверение почетного гражданина Одинцовского городского округа.
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