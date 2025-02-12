Глава Одинцова Андрей Иванов провел встречу с жителями села Новоивановское

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Встреча в формате выездной администрации прошла в Одинцовском округе. Основные темы, которые обсуждали жители, касались ямочного ремонта дорог, отопления и благоустройства.

Один из жителей улицы Агрохимиков в селе обратил внимание на необходимость восстановления дорожного покрытия у дома № 9А и на Т-образном перекрестке с улицей Калинина. Андрей Иванов сообщил, что ямы на этих участках устранят до 15 февраля и пообещал следить за работой подрядчика, чтобы все было сделано качественно.

Другой вопрос, который был поднят на приеме, касался уличного освещения в деревне Марфино. Жители отметили, что требуется установить освещение на дороге, ведущей к Можайскому шоссе и железнодорожной станции «Немчиновка».

Недавно компания заменила старые деревянные опоры на бетонные, но для безопасности пешеходов и водителей еще необходимо многое сделать: создать воздушную линию длиной около 300 метров, установить светильники и выполнить присоединение.

Профильные службы муниципалитета уже взялись за эту задачу, и Андрей Иванов подчеркнул, что ее нужно выполнить до 2025 года, так как этой дорогой помимо жителей Марфино пользуются также собственники квартир жилого комплекса «Западные ворота столицы».

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