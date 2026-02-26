Глава Одинцова Андрей Иванов поздравил руководителя Власихи с переизбранием

Герман Потапчук прошел серьезную управленческую школу. Ранее он работал в Барвихинском поселении, а затем возглавлял территориальное управление в составе Одинцовского округа.

«За его плечами пять лет работы уже во главе Власихи — это территория с особой миссией. Здесь расположено командование Ракетных войск стратегического назначения. В Одинцовском округе живет множество ветеранов РВСН, военнослужащих, их семей. Наши муниципалитеты связывает общая история и уважение к тем, кто стоит на страже Родины. Уверен, впереди у Власихи новые результаты и важные победы. Со своей стороны всегда готовы к взаимодействию и поддержке», — сказал Андрей Иванов.