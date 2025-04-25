Глава Одинцова Андрей Иванов посетил выставку в память о Владимире Высоцком

Выставка, посвященная одному из самых влиятельных артистов XX века — Владимиру Высоцкому, продолжает работать в доме культуры в поселке Горки-10. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил экспозицию и пообщался с посетителями.

Выставка освещает театральную карьеру поэта и актера Владимира Высоцкого в Театре на Таганке под руководством Юрия Любимова. В экспозиции представили его личные вещи, сценические костюмы, архивные документы и уникальные артефакты. Посетители могут увидеть, например, кованый меч и перчатку из «Гамлета», а также костюмы из других спектаклей.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что выставка помогает молодым людям заново открыть творчество Высоцкого. Он подчеркнул, что имя выдающегося артиста имеет большое значение для округа: Владимир Высоцкий посещал эти места, включая деревню Шихово, известную своими мастерскими по производству музыкальных инструментов.

Выставка продлится в доме культуры до 5 мая по адресу: поселок Горки-10, дом № 25 А. Кроме того, в будущем планируют открыть новую экспозицию в сотрудничестве с Киностудией имени Максима Горького.