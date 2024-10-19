Глава Одинцова Андрей Иванов посетил секцию по стрельбе из лука в Барвихе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с воспитанниками секции по стрельбе из лука в Барвихинской средней школе. Здесь занимаются три члена сборной России.

Секцию основали в 2005 году мастером спорта Баиром Гыниновым, а сейчас ее возглавляет его сын Цыден Гынинов, также мастер спорта и серебряный призер первенства Европы. Воспитанники регулярно участвуют в соревнованиях и достигают высоких результатов, включая победы на Кубках России и Чемпионате страны.

Мухибулло Махмудов сейчас участвует в международных соревнованиях в Армении, а его сестра Нуриниссо скоро будет представлять страну на турнире в Черногории. Кроме того, в школе оборудован олимпийский рубеж на 70 метров, а зимой лучники тренируются в зале на короткой дистанции. Андрей Иванов пожелал успехов молодым спортсменам.

Также глава проверил качество ремонта крыльца школы, где восстановили конструкции и ступени, выполнили гидроизоляцию и уложили новую противоскользящую плитку.

Стоит отметить, что в этом году инвестор также обустроил разворотную площадку и стоянку для школьных автобусов, сделав пешеходные переходы, платформу для посадки и освещение.

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