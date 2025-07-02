Глава Ногинской ТПП провел встречу с директором агрокомплекса

Глава союза «Ногинская торгово-промышленная палата», депутат совета Богородского городского округа Магомет Сакалов провел встречу с генеральным директором Ногинского агрокомплекса Николаем Дзюндзе. В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития производственных предприятий округа, меры государственной поддержки для бизнеса и возможности привлечения новых резидентов в технопарк.

Технопарк «Успенский» — один из ключевых промышленных кластеров Богородского округа, сочетающий производственное и складское направления. Среди его резидентов — ведущие предприятия, такие как «Чистовье» — производитель расходных материалов для индустрии красоты и здоровья, «Партнер Электро» — кабельно-проводниковая продукция — и «АльфаПайп» — завод полиэтиленовых труб.

Инвестиционная привлекательность технопарка обусловлена его удобным расположением, современной инфраструктурой и поддержкой со стороны властей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность привлечения резидентов в регион, отмечая, что развитие таких площадок способствует созданию новых рабочих мест и росту экономики Подмосковья.

На встрече также обсуждались льготные условия для инвесторов, включая налоговые преференции и помощь в подключении к инженерным сетям.