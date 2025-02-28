Глава НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала о работе Центра орфанных заболеваний

Международный день орфанных заболеваний отмечают 28 февраля. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала о подходе к лечению детей с редкими недугами в Подмосковье.

На базе Научно-исследовательского клинического института детства несколько лет назад создали Центр орфанных заболеваний и сформировали команду узкопрофильных специалистов.

«У нас маленькие пациенты могут пройти высокотехнологичное обследование, получить консультацию и необходимое лечение. За прошедший год 24% всех госпитализаций составили дети с редкими заболеваниями, такими как муковисцидоз, ахондроплазия, спинально-мышечная атрофия и другие», — сказала Нисо Одинаева.

Напомним, что Подмосковье стало первым регионом, который подписал соглашение о совместной работе с фондом «Круг добра» для детей с тяжелыми и угрожающими жизни заболеваниями.