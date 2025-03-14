Глава НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила правила поведения при встрече со змеей

В Подмосковье из-за аномально теплой погоды активизировались гадюки. Главный педиатр региона Нисо Одинаева рассказала, как избежать укуса ядовитой змеи и что делать в случае ее нападения на ребенка.

Директор НИКИ детства напомнила, что змеи могут укусить, если им угрожает опасность. Перед нападением они начинают шипеть и сворачиваются в кольцо. Следует объяснить детям, что в случае встречи с пресмыкающимся необходимо двигаться плавно.

«Среди характерных признаков гадюки — темная зигзагообразная полоса на теле, треугольная форма головы и вертикальные зрачки. Укус гадюки без своевременной помощи или при неправильном лечении может быть смертельным», — пояснила Одинаева.

Врач призвала одевать на ребенка для прогулки в лесу в плотную одежду, а также обувь, сделанную из резины или толстой кожи.

«И объясните ему, что следует внимательно смотреть под ноги и, если он заметит змею на расстоянии, медленно и спокойно уйти», — уточнила педиатр.

Если нападение все же произошло, надо незамедлительно уложить ребенка, попросить его не двигаться и зафиксировать пораженное место. После этого необходимо вызвать скорую помощь и в ожидании врачей давать пострадавшему как можно больше воды.

На портале «Детство» собрана вся важная информация о действиях при укусе змеи.