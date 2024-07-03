Свыше 120 медалистов наградили на выпускном балу в Наро-Фоминске

В этом году 123 выпускника из Наро-Фоминска получили золотые и серебряные медали за успехи в учебе. Самой результативной по количеству медалистов стала Алабинская школа. Там с отличием учебу окончил 21 выпускник. Второе место у Наро-Фоминской школы № 4, там 14 учеников стали медалистами. Третье место разделили между собой Селятинская школа № 1 и Наро-Фоминская школа № 6, в обеих по 12 медалистов.

«Есть гордость за наших детей, за наших медалистов. Надо отметить, что в выпуске 2024 года каждый пятый является медалистом. Ребята получили аттестат с отличием, медали 1-й и 2-й степени», — рассказал глава округа.

Лучшие выпускники из Наро-Фоминска в этом году побывают на общем празднике в Кремлевском дворце.