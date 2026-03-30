Глава Наро-Фоминского округа проверил ремонт детсада в Апрелевке

Роман Шамнэ провел выездное совещание 20 марта в дошкольном отделении Апрелевской школы № 3. Здание 1965 года постройки капитально обновляют.

Глава муниципалитета вместе с представителем подрядной организации прошел по этажам, обсудив ход работ. Особое внимание уделили завершенным «скрытым» этапам, которые определяют долговременную надежность здания. На данный момент выполнен значительный объем таких этапов, динамика преображения здания с каждой неделей становится все заметнее.

В планах подрядчика — фасадные работы, монтаж систем отопления и вентиляции, модернизация пищевого блока и входных групп.

Роман Шамнэ отметил, что в сентябре здание будет сложно узнать, а дети и их родители оценят обновленный вид учебного заведения. Конечная цель ремонта — создать современное, безопасное и комфортное пространство для маленьких воспитанников.