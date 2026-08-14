Глава Наро-Фоминского округа проверил капремонт школы для учеников с ОВЗ

Роман Шамнэ проинспектировал ход работ на объекте, расположенном на улице Калинина. Обновление здания площадью 670 квадратных метров уже на финишной прямой.

Учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья полностью обновили — от кровли до инженерных коммуникаций. Общестроительный этап завершен, сейчас подрядчик приступил к завозу и монтажу оборудования, параллельно идут работы по благоустройству прилегающей территории.

В ходе осмотра Роман Шамнэ отметил, что удалось воплотить все пожелания педагогов. Принципиальные изменения коснулись планировки: раньше кабинеты были проходными, теперь у каждого — отдельный вход. Для школы с такой специализацией это критически важное решение.

Для юных учеников созданы все условия: широкие дверные проемы, дополнительные эвакуационные выходы, санузлы, столовая с панорамным остеклением. В этом корпусе будут заниматься самые маленькие — первоклассники и второклассники.

Директор учебного заведения Ирина Самусева уже включилась в подготовку к родительской приемке. Занятия в школе начнутся 1 сентября. Масштабное обновление реализовано в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».