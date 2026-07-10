Глава Наро-Фоминского округа проверил капремонт двух школ
Два образовательных учреждения в Наро-Фоминске обновляют в рамках программы капитального ремонта. Ход работ проверил руководитель муниципалитета Роман Шамнэ.
В школе № 5 работы выполнены на 75%. Специалисты завершают отделку фасада, монтируют инженерные системы и готовят здание к новому учебному году.
«Большие работы ведутся по благоустройству. Мы обсудили с подрядчиком одну из площадок сзади школы, чтобы оборудовать ее под площадку для изучения детьми правил дорожного движения — так называемый автогородок», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.
Капитальный ремонт продолжается и в школе № 6. Специалистам предстоит обновить два здания общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Работы начали с корпуса начальной школы 1960 года постройки.
Первый блок должен быть готов к 1 сентября 2026 года. Работы проводят по госпрограмме Подмосковья по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.