Глава Наро-Фоминского округа проверил капремонт детского сада в Апрелевке

Дошкольное отделение школы № 3 в Апрелевке полностью подготовили к основным этапам капитального ремонта. Руководитель муниципалитета Роман Шамнэ вместе с родителями воспитанников и педагогами побывали на объекте и оценили высокий темп работ.

Специалисты всего за месяц завершили демонтаж конструкций и приступили к ремонту кровли. Тепловой контур торопятся закрыть до холодов. На следующей неделе рабочие планируют начать кладку перегородок. Представители подрядной организации ответили на вопросы родителей и воспитателей и учли их пожелания.

«Помимо модернизации кровли, фасада и коммуникаций, сделают теплые полы. Это решит проблему похолодания в межсезонье. Каждую возрастную группу оформят в свои цвета», — рассказал глава Наро-Фоминского округа.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года, чтобы 130 воспитанников Апрелевского детского сада смогли вернуться в современное, безопасное и комфортное пространство. Подрядчик заверил Романа Шамнэ и родителей, что намерен сдать объект даже раньше установленного срока.