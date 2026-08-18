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Глава Наро-Фоминского округа проверил капремонт детского сада № 2

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Здание существенно преобразилось, специалисты полностью обновили строение, которому более 60 лет. Дошкольное учреждение откроют осенью.

После проведенных работ детский сад не узнать. Фактически от старого строения остались только стены — все остальное полностью заменили.

Перепланировка завершена, инженерные системы смонтированы, разводка электрики и слаботочных сетей выполнена. Сейчас строители работают на фасаде: монтируют металлокассеты, откосы и отливы окон. Параллельно завершают кровельные работы.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ обсудил с подрядчиком ход работ, нюансы и планы. Стороны сверились с графиком и детально проработали вопросы благоустройства территории с учетом пожеланий коллектива и родителей. Капитальный ремонт детского сада № 2 в муниципалитете выходит на финишную прямую.

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