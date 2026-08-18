Глава Наро-Фоминского округа проверил капремонт детского сада № 2

Здание существенно преобразилось, специалисты полностью обновили строение, которому более 60 лет. Дошкольное учреждение откроют осенью.

После проведенных работ детский сад не узнать. Фактически от старого строения остались только стены — все остальное полностью заменили.

Перепланировка завершена, инженерные системы смонтированы, разводка электрики и слаботочных сетей выполнена. Сейчас строители работают на фасаде: монтируют металлокассеты, откосы и отливы окон. Параллельно завершают кровельные работы.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ обсудил с подрядчиком ход работ, нюансы и планы. Стороны сверились с графиком и детально проработали вопросы благоустройства территории с учетом пожеланий коллектива и родителей. Капитальный ремонт детского сада № 2 в муниципалитете выходит на финишную прямую.