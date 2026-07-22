Глава Наро-Фоминского округа проверил капитальный ремонт школы № 6

Обновление начальной школы № 6 в Наро-Фоминске близится к завершению. Глава городского округа Роман Шамнэ лично проинспектировал ход ремонтных работ.

Здание школы построено еще в 1965 году. В рамках капитального ремонта специалисты полностью обновят все инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, отопления и вентиляции, заменят электропроводку, вместо старых оконных блоков установят современные энергоэффективные стеклопакеты.

Особое внимание уделено теплоизоляции: кровлю уже утеплили по новым стандартам, что позволит существенно снизить теплопотери. В настоящий момент рабочие завершают отделку верхних этажей и спортивного зала, где монтируются современные покрытия и оборудование.

Практически готов фасад основного корпуса. Он выполнен в современном, стильном и интересном для восприятия детьми ключе. Архитектурно-планировочное решение всего комплекса признано удачным: пространства станут более светлыми и функциональными.

«Параллельно ведется согласование дизайна интерьеров, проекта благоустройства прилегающей территории и обустройства спортивного ядра — этой важнейшей части проекта мы уделяем особое пристальное внимание, чтобы создать максимально комфортную и безопасную среду для развития детей», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Работы идут по графику. К 1 сентября обновленное образовательное учреждение распахнет свои двери для учеников, педагогов и родителей.