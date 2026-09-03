Глава Наро-Фоминского округа провел встречу с молодыми педагогами

38 молодых специалистов встретят новый учебный год в качестве учителей средних школ Наро-Фоминского округа. Педагогов внимательно выслушали и дали им добрые советы депутат Государственной думы Денис Майданов, председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов и глава муниципалитета Роман Шамнэ.

В неформальной обстановке участники встречи обсудили путь в профессию, ожидания от работы, поговорили о важной роли педагогов-наставников на начальном этапе.

«Дети все разные, у них разные интересы, они по-разному талантливы: кто-то в музыке, кто-то в спорте, кто-то в учебе. Поэтому нужно раскрыть каждого ребенка и помочь ему стать человеком», — сказал Роман Шамнэ.