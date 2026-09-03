Глава Наро-Фоминского округа провел встречу с молодыми педагогами
38 молодых специалистов встретят новый учебный год в качестве учителей средних школ Наро-Фоминского округа. Педагогов внимательно выслушали и дали им добрые советы депутат Государственной думы Денис Майданов, председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов и глава муниципалитета Роман Шамнэ.
В неформальной обстановке участники встречи обсудили путь в профессию, ожидания от работы, поговорили о важной роли педагогов-наставников на начальном этапе.
«Дети все разные, у них разные интересы, они по-разному талантливы: кто-то в музыке, кто-то в спорте, кто-то в учебе. Поэтому нужно раскрыть каждого ребенка и помочь ему стать человеком», — сказал Роман Шамнэ.
Проинформировали молодых учителей и о мерах социальной поддержки — бюджетной ипотеке, компенсациях и доплатах. В Наро-Фоминского округе также действуют региональные меры поддержки педагогов. Например, по программе «Земский учитель» молодым специалистам выплачивают 1 миллион рублей единовременной помощи.
«Очень энергичные, креативные, увлеченные свой профессией, которую они выбрали не случайно — случайных людей в педагогике не бывает — вот такие учителя придут работать в наши образовательные организации», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.