Глава Наро-Фоминского округа принял участие в акции «Диктант Победы»

Наро-Фоминский округ в восьмой раз присоединился к международной акции «Диктант Победы». Для всех желающих в муниципалитете было подготовлено более 30 площадок.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ писал диктант в школе № 7. Перед началом мероприятия он посетил школьный музей, где обратил внимание на бережное отношение к памяти и истории образовательного учреждения, носящего имя Героя Советского Союза Николая Григорьева.

Роман Шамнэ отметил, что формат акции становится все более содержательным. «С каждым годом вопросы сложнее, глубже — логика войны, малоизвестные эпизоды, параллели Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Это уже не „тест на память“, а проверка знаний и понимания истории», — поделился впечатлениями руководитель муниципалитета.

«Диктант Победы» писали также депутаты, ветераны СВО, школьники и другие жители округа. Акция традиционно объединила людей разных поколений. Участники рассказали, что большинство заданий требовало серьезной подготовки и вдумчивого подхода. Они также отметили связь исторических событий с современностью.

«В заданиях немало параллелей между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Историческая правда, силу которой мы понимаем с возрастом и с опытом», — сказал ветеран СВО Денис Тихонов.

Акция «Диктант Победы» в 2026 году она объединила порядка трех миллионов человек по всему миру.