ДК «Звезда» и ДШИ «Элегия» обновят в Наро-Фоминске до конца года

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел встречу с представителями сферы культуры. Он рассказал, что к концу года в муниципалитете планируется капитально отремонтировать фойе во Дворце культуры «Звезда» и здание детской школы искусств «Элегия» в деревне Софьино.

Всего в 2024 году в порядок приведут три объекта культуры. Работы коснутся не только «Звезду» и «Элегию». В Детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой обновят ливневую канализацию.

«Поручил подготовиться к завершению текущих ремонтов учреждений и подготовить торжественную программу открытия [обновленных учреждений]», — сказал Роман Шамнэ.

Еще три объекта культуры отремонтируют в 2025 году. Капитальные работы проведут в детской школе искусств «Гармония» и Верейской детской школе искусств. Кроме того, будет реконструировано здание Наро-Фоминского историко-краеведческого музея.

Напомним, в Наро-Фоминском округа имеется 19 домов культуры и 23 библиотеки, восемь школ искусств, пять парков культуры и отдыха, два лесопарка, два музея и клуб «Память», два выставочных зала и зал воинской славы, 136 памятников и 76 воинских захоронений, 111 объектов культурного наследия.

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