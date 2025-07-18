Глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ проверил ремонт школы искусств «Гармония»

Подрядчик отремонтировал крышу, модернизировал систему отопления и инженерные коммуникации, продолжает обновление фасада. Над входом в школу установили козырек, а крыльцо собираются использовать как сцену. Также ведется внутренняя отделка помещений.

Увиденное впечатлило родителей. В художественных классах установили раковины, чтобы юные творцы смогли помыть кисточки, а в музыкальных кабинетах предусмотрели шумоизоляцию.

«Это невероятно! Даже сложно поверить, что это та самая школа, в которой я училась когда-то. Разница между „было“ и „стало“ — колоссальная. Я и мои дети ждем 1 сентября, чтобы увидеть обновленную „Гармонию“ — поделилась эмоциями одна из мам — Татьяна Герасимова.

В школе обучаются более двух тысяч детей. С каждым годом их количество растет. Поэтому в фойе стало просторнее, а в актовом зале расширили сцену и предусмотрели место для выставок.

В мастерских оборудовали печи для обжига скульптур и отдельный вход. Все эти изменения — результат обсуждений с преподавателями и родителями.

«Обошли всю школу с родителями — видно, что подрядчики держат график, качество на уровне. Но мне было важно услышать жителей, они по-настоящему вдохновлены переменами. Значит все делаем правильно! 1 сентября „Гармония“ заиграет по-новому!» — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.