Глава Наро-Фоминска проверил ремонт школы № 1

Вместе с родителями и учителями глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ оценил своевременность и качество ремонта в учебном заведении. Все работы планируют завершить ко Дню знаний.

На объекте трудятся 48 строителей. Они уже отремонтировали крышу и приступили к обновлению фасада. Также специалисты завершают отделку помещений, а в некоторых классах уже подключили освещение.

Помимо этого, в школе модернизировали отопление, вентиляцию и канализацию. Ранее в учебном заведении не было централизованного горячего водоснабжения, теперь проложат теплотрассу.

Руководитель муниципалитета, педагоги и родители школьников осмотрели учебные кабинеты, столовую, санузлы и остались довольны. По словам Романа Шамнэ, ремонт образовательного учреждения выполняют по графику.

«Несмотря на это, дал указание ускорить работы, особенно по прокладке горячего водоснабжения. Ведь к 1 сентября важно успеть благоустроить территорию. Следим за сроками и качеством — здесь компромиссов быть не может», — подчеркнул глава округа.

На следующей неделе близи школы уложат асфальт и установят современную спортивную площадку. Отметим, что ремонт учебного заведения проводят по президентской программе капитального обновления. В нее также включили Алабинскую, Софьинскую и Васильчиновскую школы округа.