Глава Наро-Фоминска проверил реконструкцию Молодежной площади

Строительство современного центра притяжения для жителей и гостей города активно продолжается в Наро-Фоминске. Глава округа Роман Шамнэ провел на Молодежной площади выездное совещание, чтобы обсудить с подрядчиками текущие вопросы и сроки завершения работ.

Работа на объекте кипит с утра до позднего вечера. Территорию не узнать: четкими линиями оформляют пространство конструкции новых зон площади. Роман Шамнэ осмотрел новую чашу фонтана — здесь идут монолитные работы, техническое помещение под ним уже готово. Возводятся конструкции навеса.

Горожане уже могут увидеть черты новой Молодежной площади. Она будет совершенно другой — современной, стильной, комфортной.

Проект реконструкции общественного пространства стал победителем всероссийского конкурса. Согласно контрактам, работы должны завершить в ноябре 2026 года. «Но я поставил задачу: сдать основную часть ко Дню города в мае, а полностью завершить все работы в течение лета», — рассказал глава округа.

В мае Наро-Фоминск будет отмечать 100-летний юбилей, и обновленная Молодежная площадь станет отличным подарком для жителей к этой дате.