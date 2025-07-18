Глава Наро-Фоминска проверил работу нового подразделения МФЦ

Культурно-развлекательный комплекс «Серпантин» расположен в самом центре Наро-Фоминска на улице Ленина. Здесь можно не только сходить в кино и заняться шопингом, но и получить целый спектр государственных и муниципальных услуг.

Подразделение МФЦ открыто в торговом центре совсем недавно — с января 2025 года — и уже успело стать востребованной точкой для людей, ценящих свое время.

«Здесь для удобства граждан открыли еще два дополнительных окна для других служб: это региональный оператор, который очень востребован, и служба ЖКХ. Народ уже знает об этом отделе, он популярный. В неделю не менее 130-150 заявок здесь принимают. Поэтому людям удобно: пришли в ТЦ и посетили МФЦ», — отметила директор МКУ МФЦ Наро-Фоминского округа Гульсира Воловикова.