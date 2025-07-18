Глава Наро-Фоминска проверил работу нового подразделения МФЦ
Культурно-развлекательный комплекс «Серпантин» расположен в самом центре Наро-Фоминска на улице Ленина. Здесь можно не только сходить в кино и заняться шопингом, но и получить целый спектр государственных и муниципальных услуг.
Подразделение МФЦ открыто в торговом центре совсем недавно — с января 2025 года — и уже успело стать востребованной точкой для людей, ценящих свое время.
«Здесь для удобства граждан открыли еще два дополнительных окна для других служб: это региональный оператор, который очень востребован, и служба ЖКХ. Народ уже знает об этом отделе, он популярный. В неделю не менее 130-150 заявок здесь принимают. Поэтому людям удобно: пришли в ТЦ и посетили МФЦ», — отметила директор МКУ МФЦ Наро-Фоминского округа Гульсира Воловикова.
Подразделение МФЦ на улице Ленина стало четвертым по счету в Наро-Фоминском городском округе. Ознакомиться с его работой приехал глава муниципалитета Роман Шамнэ, а его профильный заместитель, Елена Кузнецова успела лично опробовать качество и оперативность оказания государственных услуг.
«Все очень вежливы, клиентоориентированы, было много посетителей. Ну и заодно решила попробовать получить государственную услугу. Для этого воспользовалась порталом, мне оказали помощь-содействие. Буквально две минуты заполнения данных, все в автоматическом режиме, и уже мой запрос направлен в ведомство, я жду результат», — рассказала Елена Кузнецова.
Работает МФЦ со вторника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов, а в субботу — с 09:00 до 16:00.