Глава Наро-Фоминска принял участие во всероссийском муниципальном форуме

Форум прошел в Калуге. Мероприятие организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при содействии администрации Президента Российской Федерации.

Участники обменялись опытом и идеями о развитии инициативного бюджетирования и территориального самоуправления.

«Подобные встречи помогают находить новые ресурсы для роста и улучшения жизни людей. Уверен, что совместные усилия приведут к достижениям в будущем!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что финал форума состоится в Национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 апреля. На мероприятии также отметят победителей и лауреатов премии «Служение».