Глава Наро-Фоминска принял участие во всероссийском муниципальном форуме

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ стал участником финального этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Собравшиеся обсудили вопросы развития местных территорий.
Форум прошел в Калуге. Мероприятие организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при содействии администрации Президента Российской Федерации.
Участники обменялись опытом и идеями о развитии инициативного бюджетирования и территориального самоуправления.
«Подобные встречи помогают находить новые ресурсы для роста и улучшения жизни людей. Уверен, что совместные усилия приведут к достижениям в будущем!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.
Отметим, что финал форума состоится в Национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 апреля. На мероприятии также отметят победителей и лауреатов премии «Служение».
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