Глава Наро-Фоминска поздравил ветеранов с Днем Победы

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы лично поблагодарить их за подвиг. В рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» для фронтовиков организовали концерты с песнями военных лет и торжественный марш.

Среди легендарных ветеранов округа — Николай Логинов, ушедший на фронт в 12 лет и служивший в батальоне аэродромного обслуживания; Виктор Благов, который хитростью попал в эшелон, назвавшись сиротой, и был воспитанником 306-го полка; а также Федор Рыхлов, призванный в конце 1943 года, выпускник Киевского танкового училища, которому в этом году исполнится 100 лет. Глава округа подчеркнул, что они сделали все возможное и невозможное для Победы. Такие встречи помогают сохранить живую связь поколений и правду о подвиге народа, которую сегодня особенно важно передавать детям и внукам.