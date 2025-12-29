Глава Наро-Фоминска поздравил с Новым годом ветерана Николая Логинова

Роман Шамнэ пообщался с ветераном Великой Отечественной войны, узнал интересные факты из его биографии. Николай Егорович ушел на фронт в 12 лет.

Он служил в 405-м отдельном батальоне аэродромного обслуживания. Эти подразделения шли в первом эшелоне и обеспечивали боевую работу истребителей и штурмовиков. Такое в составе 3-го Украинского фронта он участвовал в освобождении Смоленщины, Белоруссии и Украины.

«От всей души желаю Николаю Егоровичу благополучия, мира и добра в новом году. Самое главное и искреннее пожелание — крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы близких. Пусть каждый новый день приносит только радость и спокойствие, ведь именно таким людям, как Николай Егорович, мы обязаны самим главным — мирным небом над головой и возможностью встречать каждый наступающий год в кругу семьи», — сказал Роман Шамнэ.