Глава Мытищ провел встречу с жителями домов по проспекту Астрахова
Встреча представителей администрации и профильных специалистов с жителями прошла около домов № 7 и № 12а по проспекту Астрахова в Мытищах. На ней обсудили вывоз мусора, обслуживание лифтов и правила проезда во дворах.
С жителями пообщались исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов. Также на встречу пришли сотрудники управляющих компаний, специалисты профильных управлений администрации и ресурсоснабжающих организаций.
Жители пожаловались на шум от мотоциклов, которые проезжают во дворах. Чтобы решить вопрос, на подъездах разместят объявление для владельцев мотоциклов о запрете на проезд внутри двора и необходимости соблюдения закона о тишине.
Другой вопрос, волнующий жителей, касался несоблюдения графика вывоза твердых коммунальных отходов. Сотрудников управляющей компании обязали контролировать этот вопрос.
Также до 1 августа проведут техническое обследование лифтов.
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