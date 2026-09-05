Глава Можайского округа встретился с жителями Уваровки

В поселке Уваровка Можайского округа прошла встреча с жителями в формате «Выездная администрация». Глава округа Денис Мордвинцев и представители профильных служб обсудили вопросы, которые волнуют местных жителей.

В поселке Уваровка Можайского округа прошла встреча с жителями в формате «Выездная администрация». В Доме культуры состоялся открытый диалог, который возглавил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

В обсуждении приняли участие заместители главы округа, специалисты администрации, представители ресурсоснабжающей организации, управляющей компании, правоохранительных органов и сферы здравоохранения. Такой формат позволил жителям получить ответы на вопросы непосредственно от профильных специалистов.

Встреча собрала более 70 человек. Основными темами обсуждения стали содержание автомобильных дорог, вопросы ЖКХ и благоустройства территории.

Отдельное внимание уделили вопросу организации разворотного круга на одном из участков дороги. Жители ранее обращались с этой инициативой, сейчас специалисты изучают возможные варианты решения.

«Выездная администрация» остается одним из основных форматов взаимодействия жителей и органов местного самоуправления. С начала 2026 года в Можайском округе прошла уже девятая такая встреча, благодаря которой жители удаленных населенных пунктов могут получить помощь и консультации, не выезжая за пределы своих поселков.