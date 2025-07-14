Глава Можайского округа проверил реконструкцию стадиона «Спартак»

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев посетил стройплощадку городского стадиона «Спартак», чтобы проверить, как проходят работы по реконструкции спортивного объекта. Сейчас специалисты возводят стены административного корпуса.

По словам Дениса Мордвинцева, реконструкция стадиона — это важный шаг для улучшения инфраструктуры и поддержки спортсменов Можайского округа.

«На стройке трудятся свыше 50 рабочих, задействовали шесть машин спецтехники. Специалисты соблюдают график работ», — отметил руководитель муниципалитета.

После обновления на стадионе «Спартак» появится современное футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. Также там установят четыре 25-метровые осветительные мачты и электронное информационное табло. Помимо футбольного поля, на стадионе появятся площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также крытая зона для запасных игроков. Над трибунами вместимостью 1562 зрителя возведут защитный навес.

В административном здании оборудуют раздевалки для спортсменов, тренеров и судей, а также тренажерный зал площадью 180 квадратных метров. Помимо этого, там разместят медицинские кабинеты, комнату для охраны, санузлы для зрителей и технические помещения.

Отметим, что работы по реконструкции, которые планируют завершить в следующем году, проводят благодаря государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».