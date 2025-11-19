Глава Можайского округа проверил работу котельной поселка Химик

Администрация муниципалитета традиционно уделяет внимание состоянию системы жилищно-коммунального хозяйства. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев посетил котельную в поселке Химик, где проверил, как работает объект.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой несколько тысяч жителей этого микрорайона Можайска.

Руководитель муниципалитета вместе с представителями управляющей компании и ресурсоснабжающей организации также встретился с жительницей дома № 10 в поселке Строитель. Ранее женщина побывала на приеме у главы округа с вопросом о состоянии подвала этого многоквартирного дома.

Благодаря активной позиции жительницы была выявлена проблема с водоотведением в подвале, причина которой в функционировании расположенной рядом канализационно-насосной станции. Глава Можайского округа поручил специалистам компании «Мособлтепло» наладить работу этого объекта.

«Максимально повысим взаимодействие между ресурсоснабжающей и управляющей компаниями, чтобы оперативно отрабатывать все вопросы, волнующие наших жителей», — подчеркнул Денис Мордвинцев.