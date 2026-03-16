Глава Можайского округа проверил готовность служб к паводку

Денис Мордвинцев 16 марта провел объезд территорий, попадающих в зону риска подтопления. В инспекции участвовали представители МЧС, «Мособлпожспас», профильных отделов администрации и ресурсоснабжающих организаций.

Рабочая группа проверила уровень воды и состояние гидротехнических сооружений в поселке Спутник, деревнях Рогачево и Шебаршино, а также на Можайском гидроузле. Глава отметил, что водохранилище обладает достаточной емкостью для приема паводковых вод, график сброса выверен и безопасен, система оповещения работает в связке с Единой дежурно-диспетчерской службой.

В деревне Рогачево Денис Мордвинцев встретился с жителями, для которых большая вода была ежегодным испытанием. В прошлом году здесь отремонтировали гидротехническое сооружение и установили современные системы мониторинга.

На данный момент паводковая ситуация под контролем, все службы работают в режиме повышенной готовности. В случае необходимости жители могут обратиться за помощью по номеру 112.