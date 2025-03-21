Глава Можайского округа провел встречу со старостой деревни Исавицы

Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев побывал с рабочим визитом в деревне Исавицы. Вместе со старостой Яной Молодкиной глава Можайска совершил обход территории и выяснил, какие вопросы волнуют жителей населенного пункта.

Денис Мордвинцев рассказал, что перед сотрудниками единого дорожно-транспортного центра поставлена первоочередная задача: необходимо благоустроить контейнерную площадку на въезде в деревню. «Приближается дачный сезон, а значит — количество отходов возрастет. Важно, чтобы вокруг контейнера было чисто», — подчеркнул глава муниципального округа.

Денис Мордвинцев также пообещал обсудить с ответственными организациями обустройство тротуара от Лужецкого монастыря вниз к деревне и установку уличного освещения.

Жители деревни попросили организовать прямое автобусное сообщение с Можайском. Глава муниципалитета поручил специалистам продумать варианты решений.

«По всем вопросам, озвученным на встрече, на связи со старостой находятся ответственные сотрудники. Держу решения на личном контроле», — сказал Денис Мордвинцев.