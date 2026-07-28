Глава Можайского округа провел встречу с жителями деревни Перещапово

В общественной приемной партии «Единая Россия» Денис Мордвинцев обсудил с населением насущные вопросы. Они касались ремонта дороги и возможности благоустройства территории через инициативное бюджетирование.

На встрече также поднимались вопросы оформления земельных участков, получения льгот и мер социальной поддержки, а также сроков ремонта дорог. Все обращения зафиксированы и приняты в работу.

Денис Мордвинцев отметил, что инициативное бюджетирование — эффективный инструмент, позволяющий жителям самим определять приоритетные направления для благоустройства.

Жители вносят свой вклад в проект, а муниципалитет подключает средства местного или регионального бюджета. Такой подход помогает адресно решать вопросы, которые действительно волнуют людей.

По итогам приема даны поручения профильным специалистам детально проработать каждое обращение. Подобные встречи с жителями проходят регулярно, записаться можно по адресу: улица Московская, дом № 40, или по телефону: 8 (49638) 2-10-60. Каждое обращение рассматривается индивидуально.