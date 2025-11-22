Глава Можайского округа провел встречу с жителями деревни Блазново

В деревне Блазново состоялась встреча активных жителей с главой округа. На ней обсудили вопрос, связанный с подходом к берегам водохранилища.

Сейчас в населенном пункте есть несколько доступов к объекту. Однако жители просят восстановить проход там, где они привыкли ходить.

Ранее для разбора ситуации на место выезжал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев и городской прокурор. Они оценили проблему воочию.

«Хочу донести нашу общую позицию: все действия администрации будут осуществляться строго в рамках правового поля и в интересах жителей. Вся информация по охранным зонам и частным вопросам будет собрана и разъяснена — держим связь с жителями. Мы действуем исключительно в интересах граждан. Для эффективной работы нам нужен разбор всех имеющихся материалов. Работа продолжается», — сказал Денис Мордвинцев.