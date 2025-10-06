Глава Можайского округа провел совещание по вопросам подготовки к зиме

На очередном оперативном совещании в администрации руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев обсудил с командой самые важные вопросы этой недели. Главной темой стала готовность к зимнему сезону.

Денис Мордвинцев отметил, что тепло уже получают все социальные объекты и многоквартирные дома округа. «Видим все ваши сообщения, что где-то прохладно — все адреса на особом контроле. Специалисты управляющих компаний и „Мособлтепла“ отрабатывают каждый сигнал», — подчеркнул глава Можайского округа.

На совещании также обсудили строительство и благоустройство. Сейчас на территории муниципалитета активно ведется благоустройство сквера «Аллея Героев», реконструкция стадиона «Спартак» и будущего хирургического корпуса Можайской больницы, продолжается строительство подстанции скорой помощи в селе Поречье. Все работы идут по графику.

Участники совещания рассмотрели и темы, которые волнуют жителей Можайского округа: содержание дорог, социальная сфера и благоустройство. Все проблемы взяты на контроль для оперативного решения.