Глава Можайского округа провел обход поселка Уваровка

Вместе с руководителем муниципалитета Денисом Мордвинцевым в обходе участвовали заведующая территориальным отделом Раиса Голубева и активные жители поселка. Они поделились с главой округа инициативами по благоустройству Уваровки.

Денис Мордвинцев отметил, что одним из проблемных мест в поселке является площадь перед железнодорожным вокзалом. «После зимы ее необходимо привести в порядок. Поручил службам как можно скорее провести ямочный ремонт», — рассказал глава муниципалитета.

Житель Уваровки Василий Юрчишин обратился к Денису Мордвинцеву с вопросом обустройства парковки перед церковью Серафима Саровского. В храм приезжает множество верующих на службы и молебны, поэтому важно обеспечить им комфортные условия. Участники встречи обратили внимание на подтопление территории, поэтому будут предусматривать там сливы.

Глава Можайска также договорился с жителями поселка о проведении субботника в парке перед домом культуры. Там приведут в порядок газоны и посадят новые деревья и кустарники.