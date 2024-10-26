Глава Можайского округа поздравил династию пожарных с Днем отца

В России недавно отметили День отца, и это событие стало поводом для размышлений о важной роли, которую играют отцы в жизни своих детей. В Можайском городском округе живут семьи, где пример отцов стал определяющим в выборе жизненного пути их сыновей.

Начальник пожарно-спасательной части в Уваровке Алексей Химиков ежедневно несет ответственность за безопасность значительной территории округа. Под его руководством находятся почти 50 человек, а среди объектов, за которые он отвечает, хосписы в Уваровке, Дровнине и Поречье, Уваровский дом-интернат, а также детские сады и школы в селах и деревнях.

Алексей выбрал свою профессию, вдохновившись примером отца, Виктора Химикова, который стоял у истоков развития пожарной службы в Уваровке. Несмотря на солидный возраст, Виктор Родионович продолжает работать в одной части с сыном. Глеб, следуя семейной традиции, также решил стать пожарным.

Глава семьи Новиковых Сергей — полковник полиции. Его работа требует много времени и сил для обеспечения общественного порядка и безопасности. В свободное время он занимается патриотическим воспитанием молодежи в военно-спортивном клубе «Факел». Пока Сергей на службе, все семейные заботы ложатся на плечи его жены Ирины и старших сыновей Ивана и Александра.

Эти истории демонстрируют, как семейные традиции и примеры старших поколений продолжают жить в сердцах молодых людей, формируя их будущее и профессиональный выбор.