Глава Можайского округа оценил ремонт спорткомплекса в поселке Гидроузел

Здание, построенное более 50 лет назад, полностью преобразилось. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев и директор дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев оценили выполненные работы, побеседовали с сотрудниками комплекса и обсудили планы по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры.

Отремонтированы практически все зоны спортивного сооружения. Раздевалки и душевые полностью переоборудовали и установили новую сантехнику. Обновили также кабинеты тренеров и инженерные коммуникации, на лестничных площадках уложили новую плитку. Специалисты выполнили ремонт кровли и благоустройство территории.

Семен Долгачев отметил, что футбольное поле теперь соответствует современным стандартам комфорта и безопасности. Трибуны оснастили современными пластиковыми сиденьями, а для запасных игроков обустроили отдельную зону отдыха.

Глава Можайского округа поддержал инициативу украсить кирпичное здание спорткомплекса тематическим граффити. «Будем рассматривать варианты эскизов, вдохновляющих наших спортсменов на новые победы», — сказал Денис Мордвинцев.