Глава Можайского округа оценил новое уличное освещение в деревне Рыльково

Проект установки нового уличного освещения был реализован благодаря инициативному бюджетированию. Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев и его коллеги специально приехали в деревню Рыльково вечером, чтобы оценить работы.

Новые фонари теперь освещают дорогу, соединяющую деревни Рыльково и Отяково. Денис Мордвинцев отметил, что в Рылькове живут активные и сплоченные люди.

«Неудивительно, что тут почти нет незаселенных домов — многие хотят жить в таком месте, где все делается сообща», — сказал глава Можайского округа.

Староста деревни Вадим Ипполитов сообщил, что жители вновь будут принимать участие в инициативном бюджетировании в 2026 году. Они уже обсуждают новые идеи благоустройства населенного пункта.

«Этот настрой на развитие — отличный пример для всего нашего округа!» — подчеркнул Денис Мордвинцев.