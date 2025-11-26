Глава Можайского округа оценил благоустройство сквера «Аллея Героев»

Обновление знакового для горожан места завершили в Можайске. Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев вместе с жителями осмотрел преображенный сквер.

Масштабные работы на территории площадью около 0, 5 гектара провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В сквере обустроили новые пешеходные дорожки, установили современные системы освещения и видеонаблюдения, уложили рулонный газон, посадили березы, ели, ивы, сирень. Каждый монумент и бюст на «Аллее Героев» теперь имеют индивидуальную вечернюю подсветку.

Денис Мордвинцев особо поблагодарил историка и экскурсовода Валентину Фомченко, благодаря кропотливой работе которой удалось выяснить новые подробности о судьбе героя Великой Отечественной войны Николая Елова. На табличке, установленной в сквере, год его смерти был неизвестен, но Валентина Фомченко узнала и уточнила эти важные детали.

«Теперь у нас есть прекрасное, современное пространство, где история и память живут рядом с нашей повседневной жизнью», — отметил глава Можайского округа.