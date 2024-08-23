Глава Можайского округа Мордвинцев встретился с жителями Новопокрова

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев встретился с жителями Новопокрова в общественной приемной «Единой России». Жители деревни рассказали про газификацию, благоустройство, ремонт и содержание дорог.

Инициативная группа из деревни рассказала про покос и содержание обочин, опилку деревьев липовой аллеи, а также о предстоящей уборке от снега центральной дороги.

На прием также пришла женщина, которая недавно пережила пожар. Администрация округа оказывает ей посильную помощь и держит ситуацию на контроле.

Все вопросы, которые задали главе, проработают. Участники встречи договорились встретиться на территории деревни, чтобы оценить решение вопросов.

Напомним, общественная приемная партии «Единая Россия» работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Она находится в доме № 40 на улице Московской в Можайске.

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