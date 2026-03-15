Глава Можайского округа и прокурор оценили готовность УК к паводку

Рабочая группа 12 марта проверила, как управляющие компании справляются с последствиями активного таяния снега. Особое внимание уделили состоянию ливневых канализаций в зонах риска подтоплений.

Глава муниципалитета Денис Мордвинцев и городской прокурор Даниил Гаврилов прошли по дворам, чтобы оценить выполнение ранее данных поручений. Акцент сделали на безопасности граждан: контроле схода снега с крыш, качестве уборки придомовых территорий и мест общего пользования.

Проверили не только детские площадки и пешеходные зоны, но и инфраструктуру, которую обычно не видят жители. Так, осмотрели колодцы и решетки ливневок в тех местах, где риск подтоплений традиционно высок. Вода должна беспрепятственно уходить с проезжей части и тротуаров.

По словам специалистов, основа для спокойного прохождения весеннего периода закладывается именно сейчас. Сотрудники «Единого дорожно-транспортного центра» ежедневно очищают ливневки, работает специальная бригада из пяти человек. Это помогает избежать подтоплений и ледяных ловушек на дорогах в период ночных заморозков.

Единая дежурно-диспетчерская служба принимает звонки по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44, а также по короткому номеру 112.