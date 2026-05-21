Глава Можайского округа и городской прокурор провели встречу с жителями

Совместный прием граждан с участием главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и городского прокурора Даниила Гаврилова прошел 19 мая в администрации. Жители обратились с вопросами содержания и ремонта дорог, благоустройства и газификации.

Встреча прошла в формате открытого диалога.

«Каждая встреча с жителями — возможность узнать потребность людей. Они видят свои деревни и села изнутри. Все вопросы, которые прозвучали сегодня, держу на личном контроле», — отметил Денис Мордвинцев.

Особое внимание уделили деревне Перещапово. Этой осенью по губернаторской программе там установят детскую игровую площадку площадью 450 квадратных метров. Кроме того, в деревне уже приступили к ремонту дороги. Глава поручил заместителям через неделю проконтролировать ход работ.

Житель Перещапово Алексей пришел на прием, чтобы уточнить сроки благоустройства и ремонта дороги. Ему сообщили, что монтаж площадки начнут летом, а к сентябрю сдадут.

Практика совместных приемов с прокуратурой будет продолжена. Также глава округа планирует провести встречу в формате выездной администрации 21 мая в деревне Павлищево.