Глава Можайска встретился с сотрудниками завода по производству кабелей

Предприятие, выпускающее кабельную продукцию, посетил глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев. Он пообщался с руководством компании и сотрудниками.

Встречи с сотрудниками предприятий муниципалитета стали традиционными в Можайском округе. В этот раз глава побывал на заводе «Можайский кабель».

Предприятие было основано в 1999 году. Ранее здесь реконструировали производственный корпус площадью 2700 квадратных метров, смонтировали и наладили работу технологического оборудования.

Сейчас на заводе есть полный технологический цикл кабельного производства. Благодаря этому на предприятии производят широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции.

Отметим, что в 2012 году предприятие стало специализироваться на производстве полиэтиленовых труб различного назначения.

«Современное технологическое оборудование завода, профессионализм сотрудников и высочайшее качество сырья позволяют производить продукцию, соответствующую актуальным стандартам», — прокомментировал Денис Мордвинцев.

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