Глава Можайска вручил новогодний подарок ветерану Отечественной войны

С подарочным набором к ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Савченковой приехал глава округа Денис Мордвинцев. Уже через две недели жительница Можайска отметит юбилей 100 лет.
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил Татьяну Савченкову с Новым годом и вручил ей подарок.
«Наши ветераны — наша гордость! Мне приятно, что в эти предновогодние дня я имею возможность передать вам пожелания здоровья и долгих лет жизни от всех можайцев», — сказал он.
Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Савченкова с 1942 года до Дня Победы, а также еще три последующих года была бойцом 1-го отряда военизированной охраны Западной железной дороги. Она охраняла военный завод в районе Белорусского вокзала и его территорию, проверяла вагоны, груженые техникой и боеприпасами. А после войны Татьяна Савченкова много лет трудилась в токарном цеху Бородинской фабрики культтоваров.
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