Глава Можайска проверил работу двух котельных

Работу двух котельных проверили в Можайске. Участие в выезде приняли глава городского округа Денис Мордвинцев и заместитель председателя Московской областной думы Александр Калтайс.

Комиссия побывала в котельной № 40. Она обслуживает 52 многоквартирных дома, две школы и два детских сада, а также Можайскую больницу.

Модернизировали объект в 2022 году благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2024 годы». Специалисты смонтировали внутренние системы отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, установили пожарно-охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Также комиссия посетила котельную в поселке Химик. Она обеспечивает теплом свыше двух тысяч жителей, в том числе социальные объекты.

Здесь работает автоматизированная станция обезжелезивания. Ее реконструировали в 2019 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода».

«Отопительный сезон в Можайском округе проходит в штатном режиме. Все это благодаря эффективной подготовке и контролю персонала за работой систем теплоснабжения», — сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

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