Глава Можайска проверил готовность коммунальной техники к зиме

Коммунальные и дорожные службы Можайского округа продолжают готовиться к предстоящему зимнему сезону. Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев и его заместитель Кирилл Огурцов осмотрели парк техники и побеседовали с сотрудниками «Единого дорожно-транспортного центра».

За уборку территорий в зимний период будут отвечать 83 человека: дворники и рабочие по комплексной уборке территорий. Парк округа включает в себя 50 машин специализированной техники и 56 единиц малого инвентаря. Также в распоряжении муниципалитета находятся 20 дорожных рабочих.

Город и близлежащие территории обслуживают специалисты коммунальных служб. А для поддержания порядка в удаленных населенных пунктах к работе в качестве подрядчиков привлекают местных жителей.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы даже в самый сложный снегопад жизнь в округе не останавливалась», — отметил Денис Мордвинцев.