Глава Можайска провел встречу с жителями деревни Починки

Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев обсудил с активистами благоустройство парка. Еще одной темой беседы стала инициатива сохранения памяти о ветеране Михаиле Чижове.

Жительница деревни Починки Светлана Салеева ранее приходила на прием в администрацию муниципального округа. Она подняла вопросы оформления территории парка в населенном пункте и обустройства мемориальной доски жителю деревни Михаилу Чижову.

Участник Русско-финской войны и ветеран Великой Отечественной Михаил Чижов всю жизнь занимался благоустройством родной деревни. Он высаживал на пустыре деревьев разных пород в память о своих однополчанах и соотечественниках. Теперь жители деревни Починки хотят продолжить этот труд.

Вместе с главой муниципалитета Денисом Мордвинцевым активисты осмотрели территорию и обсудили варианты работ, которые возможно на ней провести.