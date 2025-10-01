Глава Можайска провел встречу с архитектором Салаватом Щербаковым

Народный художник России Салават Щербаков выразил заинтересованность в проекте создания памятника графу Сергею Уварову. На встрече с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым скульптор представил свою концепцию будущего монумента.

Руководитель муниципалитета отметил, что личность графа Уварова имеет для Можайского округа особое значение — его семья курировала учебные заведения, открыла больницу для крестьян вблизи Поречья. В усадьбе Уваровых хранилась обширная коллекция раритетов и произведений искусства.

На встрече Денис Мордвинцев и Салават Щербаков обсудили идею создания целого ансамбля памятников на территории Уваровского парка. При этом можно будет комплексно благоустроить парковое пространство, создав новую точку притяжения в округе.

Известность Салавату Щербакову принесли его монументальные работы — «Прощание славянки» на Белорусском вокзале, памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве и многие другие.